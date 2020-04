Coronavirus, bollettino Protezione Civile: 619 deceduti, 2.079 guariti

11 Aprile 2020 18:10

Coronavirus, il bollettino ufficiale della Protezione Civile aggiornato ad oggi 11 aprile

“Le persone attualmente positive sono 100.269, oggi si conferma una riduzione del trend di crescita dei nuovi contagiati con 1.996 persone, di questi 3.381 sono in terapia intensiva che diminuisce di 116 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 28.144 diminuiscono di 98 pazienti, 68.774 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 69% del totale. Registriamo 619 nuovi deceduti“. Le persone guarite sono 32.584 di cui 2.079 in più rispetto a ieri”. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “raccolte donazioni per 116,9 mln”

“Sul conto corrente della protezione civile sono state raccolte a oggi donazioni per 116.995.123 euro, dei quali quasi 25 milioni gia’ spesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori“. Lo ha detto il commissario all’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: “guarito un paziente di 94 anni”

“Una buona notizia: alle porte di Roma è guarito un signore di 94 anni, credo sia il messaggio più bello di una buona Pasqua“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: “88 infermieri volontari arrivati al nord”

“Ottantotto infermieri volontari sono arrivati oggi a Bergamo e sono stati distribuiti fra le Regioni del nord piu’ in sofferenza. Un altro gruppo ha invece raggiunto l’Abruzzo e le Marche“. Lo ha detto il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: “+56 mila tamponi, sfiorato 1 milione di test”

Hanno raggiunto i 963.473 i tamponi coronavirus eseguiti in tutta Italia. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Protezione Civile. “C’e’ stato un incremento di 56mila tamponi”, ha spiegato il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa.