Coronavirus, il bollettino degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria: oggi nessun caso positivo su 88 tamponi

24 Aprile 2020 18:24

Coronavirus, il bollettino ufficiale degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria aggiornato ad oggi 24 aprile

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per COVID-19 88 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test.

I pazienti attualmente ricoverati in ospedale perché affetti da COVID-19 sono 29:

27 in degenza ordinaria

2 in Terapia Intensiva

I pazienti deceduti sono 13 (altri due decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). In virtù di una dimissione effettuata nelle ultime ore, i pazienti dimessi perché guariti salgono a 34.

La Direzione del G.O.M. continua a raccomandare a chiunque voglia chiedere informazioni, o in caso di sintomi sospetti, di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria. Si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa.