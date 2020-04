Coronavirus, notizie STRAORDINARIE dalla Calabria: boom di tamponi, il 98,5% NEGATIVO! Continua a DIMINUIRE il numero di nuovi casi, oggi solo 10 [DATI e DETTAGLI]

1 Aprile 2020 17:35

Coronavirus: il bollettino ufficiale della Regione Calabria aggiornato ad oggi 1 aprile 2020

Notizie eccellenti oggi sul fronte Coronavirus in Calabria: sono soltanto 10 i nuovi casi di positività al Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Calabria, su ben 654 tamponi effettuati: è risultato positivo appena l’1,5% dei controllati, e il numero di tamponi effettuati oggi è stato il più alto dall’inizio dell’epidemia. Il 98,5% dei tamponi è risultato negativo, a testimonianza che l’epidemia non stia circolando nella popolazione calabrese. I dati sono stati appena pubblicati nell’apposito bollettino ufficiale diffuso dalla Regione Calabria.

In Calabria sono stati effettuati dall’inizio dell’epidemia ben 8.315 tamponi, di cui solo 669 sono risultati positivi. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è diminuita ulteriormente: appena l’ 8,0% dei controllati, la percentuale più bassa in assoluto di tutte le Regioni d’Italia. Il numero di persone attualmente malate in Calabria è di 610 perchè tra i 659 positivi totali ci sono 38 morti e 21 guariti. Tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (448) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, gli altri in ospedale ma appena 16 in terapia intensiva. Negli Ospedali non si registra alcuna criticità e anzi l’attuale capienza dei posti letto di rianimazione è ferma al 10% rispetto a tutti i posti disponibili nella Regione.

I 669 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 201 casi : 10 morti , 11 guariti , 34 ricoverati in reparto, 6 ricoverati in rianimazione, 140 in isolamento domiciliare.

: , , 34 ricoverati in reparto, 6 ricoverati in rianimazione, 140 in isolamento domiciliare. Cosenza 187 casi : 11 morti , 3 guariti , 56 ricoverati in reparto, 2 ricoverati in rianimazione, 115 in isolamento domiciliare.

: , , 56 ricoverati in reparto, 2 ricoverati in rianimazione, 115 in isolamento domiciliare. Catanzaro 153 casi : 12 morti , 7 guariti , 27 ricoverati in reparto, 7 ricoverati in rianimazione, 100 in isolamento domiciliare.

: , , 27 ricoverati in reparto, 7 ricoverati in rianimazione, 100 in isolamento domiciliare. Crotone 90 casi : 4 morti , 22 ricoverati in reparto, 64 in isolamento domiciliare.

: , 22 ricoverati in reparto, 64 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 36 casi : 1 morto , 5 ricoverati in reparto, 1 ricoverati in rianimazione, 29 in isolamento domiciliare.

Il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 9.021, così distribuiti:

Reggio Calabria 3.274

Cosenza: 3.045

Catanzaro: 1.165

Crotone: 1.127

Vibo Valentia: 578

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.635.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

Valuta questo articolo