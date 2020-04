Coronavirus: Bocelli, ‘custodirò emozione di questa esperienza’

12 Aprile 2020 20:59

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – “Custodirò l’emozione di questa esperienza inedita e profonda, di questa Santa Pasqua che l’emergenza ha reso dolente, ma al contempo ancora più feconda, tra le memorie in assoluto più care”. E’ quanto ha detto il tenore Andrea Bocelli, dopo la performance in diretta su Youtube nella cattedrale di Milano.

“Quella sensazione d’essere contemporaneamente solo, come lo siamo tutti, al cospetto dell’Altissimo, eppure di esprimere la voce della preghiera di milioni di voci, mi ha profondamente colpito e commosso. L’amore è un dono. Farlo fluire è scopo primario della stessa vita. E con la vita, ancora una volta, mi trovo in debito”.

La gratitudine di Bocelli “va a chi ha concepito questa opportunità, il Comune di Milano e il Duomo, ed a tutti coloro che hanno accolto l’invito e si sono uniti in un abbraccio planetario, raccogliendo quella benedizione del Cielo che ci restituisce coraggio, fiducia, ottimismo, nella certezza della fede”.