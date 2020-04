25 Aprile 2020 10:12

Coronavirus: si avviano verso la soglia del 2,8 milioni i casi confermati di Covid 19 nel mondo, mentre i decessi sono in tutto 195.920

Prosegue la pandemia di Coronavirus nel Mondo: Si avviano verso la soglia del 2,8 milioni i casi confermati di Covid 19 in tutto il globo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i contagi sono 2.790.986. In testa gli Stati Uniti, con 890.524 casi, seguiti da Spagna (219.764), Italia (192.994), Francia (159.495), Germania (154.545), Gran Bretagna (144.635), Turchia (104.912), Iran (88.194), Russia (68.622), Cina (84.313). I decessi sono in tutto 195.920.