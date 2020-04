Coronavirus, il bilancio aggiornato in Giappone e Spagna

26 Aprile 2020 14:16

Coronavirus, il bilancio nel Mondo: in Giappone superati i 14.000 contagi, in Spagna dati confortanti

Prosegue la pandemia da Coronavirus nel Mondo dove si è raggiunto il numero di 200 mila morti. In Giappone i casi di Covid-19 ha superato i 14 mila. Lo hanno indicato i media del Paese. Il bilancio delle vittime nel Paese è salito a 374 persone. Nelle ultime 24 in Spagna sono stati registrati 288 decessi, in calo dai 378 del giorno precedente e per la prima volta sotto la cifra di 300, mentre i nuovi casi di contagio sono stati 1.729 e le persone guarite 3.024. I casi totali registrati in Spagna sono 207.634, i decessi 23.190, secondo i dati del ministero della Salute di Madrid.