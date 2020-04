Coronavirus: Berlusconi, ‘pronti a collaborare ma governo non ci coinvolge’

17 Aprile 2020 20:29

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Noi abbiamo offerto al governo tutta la nostra collaborazione, siamo e rimaniamo naturalmente all’opposizione. Nell’emergenza, come in una guerra, un’opposizione responsabile, si stringe intorno alle istituzioni”, ma “non siamo soddisfatti” della risposta da parte del governo. Lo ha affermato Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio Subasio.

“Ci sono stati diversi incontri -ha spiegato- ma finora non ci hanno mai coinvolto davvero nelle loro decisioni, anzi, la settimana scorsa in Senato hanno posto la fiducia sul decreto ‘Cura Italia’ e a quanto pare faranno lo stesso alla Camera e hanno bocciato tutti i nostri emendamenti, costringendoci così a votare contro. Non è questa la strada, c’è molto da migliorare e noi siamo pronti a collaborare, però devono darci ascolto, adesso, perché ogni giorno che passa le difficoltà per il sistema produttivo aumentano e aumentano anche gli italiani che rischiano di trovarsi alla fame o che alla fame ci sono già”.