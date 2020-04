Coronavirus: Bellanova, ‘con garanzia totale Stato messi in sicurezza autonomi’

6 Aprile 2020 21:48

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Il Decreto appena licenziato dal Consiglio dei Ministri è un risultato che rivendichiamo perché nasce da una proposta di Italia Viva. Non offre esattamente il livello di garanzie richiesto e che potrà essere migliorato in Parlamento ma è comunque importante. Essere riusciti a garantire i professionisti, le partite Iva, i piccoli commerciali e gli artigiani, che sui prestiti fino a 25mila euro otterranno la liquidità in modo immediato, coperti con garanzia pubblica al 100per cento, è quindi per Italia Viva un ottimo risultato”. Lo sottolinea la ministra Teresa Bellanova a proposito sul Decreto liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri.

“In questo modo consentiamo respiro ad una parte potenzialmente debole del nostro sistema produttivo e che rischiava, altrimenti, di rimanere schiacciata irrimediabilmente da questa crisi drammatica. Altrettanto importante che la garanzia al cento per cento dello Stato si estenda anche per quelle piccole e medie aziende che richiedono importi fino ad 800mila euro. Oltre questa soglia ci auguriamo che il Parlamento possa migliorare il provvedimento”.

