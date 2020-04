Coronavirus, beccato a spasso con un bastone: denunciato 29enne in Sicilia

13 Aprile 2020 10:31

Coronavirus, 29enne denunciato in Sicilia: andava in giro con un bastone violando anche le regole sul contenimento sanitario

Andava in giro con un bastone, violando le norme sul contenimento sanitario. È successo a Siracusa, dove la Polizia durante un controllo ha denunciato un 29enne. Il ragazzo oltre ad avere con sé un bastone, non ha saputo fornire una giustificazione valida del perché si trovasse in strada.