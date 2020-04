5 Aprile 2020 19:29

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Va avanti da quasi due ore la cabina di regia tra governo e opposizioni. Sul tavolo le proposte emendative al Cura Italia e alle 20 ci sarà in conference call anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, con cui andrà avanti il confronto in merito alle proposte sulle misure contenute nei prossimi decreti che il governo ha sul tavolo per contrastare l’emergenza Covid-19.

