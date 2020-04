Coronavirus: assessore Sicilia, ‘nonostante l’emergenza donazioni vanno avanti’

19 Aprile 2020 21:18

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – ‘Nonostante l’emergenza Coronavirus, in Sicilia le donazioni ed i trapianti di organi vanno avanti. Un ciclo virtuoso che unisce gesti di straordinaria generosità al miracolo della rinascita: da gennaio a oggi sono stati complessivamente 62 i trapianti effettuati nei tre centri trapianto siciliani, ossia Arnas Civico, Policlinico di Catania e Ismett. In un momento di grande stress per il Sistema sanitario regionale, la Sicilia dimostra di essere in grado d portare a compimento il percorso donazione-trapianto, consentendo, in alcuni casi, di riaccendere la vita”. Lo scrive sulla propria pagina Facebook l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, nell’ambito della 23ma Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti.