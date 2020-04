Coronavirus: Asp Enna, ‘numero verde per tamponi e familiari pazienti Covid’

22 Aprile 2020 19:21

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) – Un numero verde (800 319141) per notizie riguardanti i tamponi. A metterlo a disposizione dei cittadini è l’Azienda sanitaria provinciale di Enna. Per ricevere informazioni è possibile chiamare anche lo 0935 516760, da lunedì a venerdì. I numeri telefonici sono anche a disposizione dei parenti dei pazienti ricoverati nei reparti Covid dellospedale Umberto I di Enna.

“I cittadini, inoltre, possono rivolgere le richieste di informazioni in merito agli obblighi di registrazione, quarantena e protocolli Covid al dipartimento di Prevenzione inviando una email a dipartimentoprevenzione@asp.enna.it”, spiegano dall’Asp di Enna.