Coronavirus, arriva un polizza assicurativa che copre chi viene colpito dal covid

13 Aprile 2020 09:53

Un aiuto finanziario ai soggetti colpiti da coronavirus: arriva l’assicurazione per Indennità da Sindromi Influenzali da Pandemia

Anche le compagnie assicurative si stanno adeguando all’ermergenza coronavirus sviluppando nuove coperture in grado di aiutare imprese e privati a far fronte a questa inedita situazione. L’ultima novità in materia di polizze salute è l’Assicurazione per Indennità da Sindromi Influenzali da Pandemia che, come annunciato da Facile.it, è disponibile in esclusiva in Italia. Il prodotto di Rbm Assicurazione Salute e disponibile grazie alla collaborazione con Facile.it, nasce per offrire un aiuto finanziario ai soggetti colpiti dal Covid-19, e per dare un contributo economico alla Protezione Civile. Per ogni polizza acquistata tramite Facile.it, il comparatore donerà 5 euro a supporto dell’organizzazione impegnata in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria.