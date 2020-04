Coronavirus: Anzaldi, ‘Vigilanza si riunisca oggi, non martedì’

11 Aprile 2020 12:18

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Perché aspettare fino a martedì per convocare la Vigilanza? La commissione potrebbe riunirsi subito, già oggi pomeriggio. Visto che siamo tutti a casa e ci riuniamo attraverso la rete, non vedo perché aspettare”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

“Il presidente Barachini ha convocato l’ufficio di presidenza per martedì, dopo il grave episodio del premier Conte che ha trasformato la diretta di comunicazione istituzionale sull’emergenza Covid in un comizio politico, ma se avesse sentito i commissari di maggioranza, prima di assumere questa decisione su input dell’opposizione, avrebbe saputo che la mia proposta sarebbe stata quella di anticipare”.