Coronavirus, anche oggi ottime notizie in Sicilia: boom di tamponi, il 98,3% è NEGATIVO

16 Aprile 2020 17:11

Coronavirus, ecco i dati ufficiali in Sicilia: oggi è risultato positivo appena l’1,7% dei controllati, 44 su 2.538

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 17 di oggi (giovedì 16 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 42.405 (+2.538 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.579 (+44), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.108 persone (+27), 284 sono guarite (+11) e 187 decedute (+6).