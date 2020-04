Coronavirus, anche intergruppo Innovazione con ‘Insieme per fermare il Covid’

7 Aprile 2020 13:19

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Dopo l’intergruppo Spazio, anche l’intergruppo Innovazione si è unito alla raccolta fondi ‘Insieme per fermare il Covid’. Una cordata solidale coordinata dalla Cabina di Regia ‘Benessere Italia’ e promossa da Anci (Associazione nazionale comuni italiani), Asi (Automotoclub storico italiano) e Unicef Italia.

Destinati i primi 500mila euro per acquisto di presidi medico-sanitari come mascherine e tamponi.

