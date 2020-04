Coronavirus a Reggio Calabria, inizia la produzione delle visiere No-Covid: ecco dove trovarle [FOTO]

16 Aprile 2020 11:33

In Calabria è diventato un obbligo utilizzare la mascherina per uscire di casa. Da un paio di giorni l’ordinanza regionale impone ai cittadini questo dovere, anche se con l’inizio della fase 2 indossare la mascherina diventerà una normalità. Insieme ad essa sarà molto più frequente l’uso dei guanti in lattice o addirittura delle cosiddette visiere No-Covid. “La Visiera di Protezione NO-COVID è realizzata con un foglio in PET di altissimo livello qualitativo. Il PET è un materiale antibatterico, anti-appannamento, impermeabile e antipolvere, adatto al contatto con gli alimenti”, è quanto si legge nella descrizione di Europlast. L’azienda reggina dei fratelli Assumma (situata in Via N. Furnari, 72) infatti produce in casa questi prodotti ed ha messo in vendita i primi 200 pezzi. “E’ adatto sia per l’uso interno che per quello esterno, possiede una fascia regolabile che rende la visiera ideale sia per uomo che per donna”, scrive la ditta sul proprio volantino. L’idea è made in Italy e arriva direttamente dall’Emilia Romagna, dove già da qualche settimana alcune aziende di Bologna e Reggio Emilia si sono unite e messe in gioco per creare degli strumenti utili al superamento dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.