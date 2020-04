Coronavirus a Reggio Calabria, Villa Campetra Churrascaria regala mascherine: ecco come ritirarle

17 Aprile 2020 17:05

Coronavirus a Reggio Calabria, il grande gesto di Villa Campetra Churrascaria: saranno donate 300 mascherine artigianali ai cittadini che ne hanno bisogno

Un grande gesto di vicinanza alla popolazione in difficoltà che non può passare inosservato. La direzione del locale Villa Campetra Churrascaria, situato in contrada Pietrastorta Condera n°51, ha comunicato che saranno regalate (fino ad esaurimento lotto) 300 mascherine artigianali, filtranti e lavabili a tutti coloro che ne avessero bisogno. Per il ritiro basterà contattare e mettersi d’accordo al numero 391482244. Le mascherine sono in questo momento uno strumento indispensabile per la sicurezza di ogni cittadino, quindi è doveroso fare un plauso a chi si rende protagonista di nobili iniziative come questa.