Coronavirus a Reggio Calabria, dalla Terapia Intensiva alla guarigione. La testimonianza di Giosuè: “ringrazio medici e infermieri del Gom, inizia una nuova vita”

16 Aprile 2020 12:56

Coronavirus a Reggio Calabria, il paziente Giosuè Insinga è guarito dopo essere passato dalla Terapia Intensiva: “avevo perso la voglia di tutto, non sentivo la fame ed ero sempre più debole”

Si chiama Giosuè Insinga ed è il primo reggino effetto da Coronavirus che è guarito dopo essere passato dalla Terapia Intensiva del Gom. E’ riuscito a sconfiggere questo subdolo nemico e per fortuna si trova adesso a raccontare quei momenti. Nel corso di un’intervista alla Gazzetta del Sud, il suo primo pensiero va ai medici e agli infermieri che lo hanno curato: “ringrazio tutto il personale e l’equipe del primario Macheda, gli operatori di Malattie Infettive e di Rianimazione, non solo per la professionalità ma anche per l’umanità dimostrata nei miei confronti”. Per Giosuè inizia adesso una nuova vita: “oggi è un vero e proprio dono quello di rinascere. Sono ottimista per natura, ma quando ti trovi addosso il casco che ti manda un getto d’aria e un rumore come quello di un aereo pronto al decollo, ti crollano tutte le certezze e diventi vulnerabile. Ci sono stati giorni difficili in cui mi era passata la fame, non avevo gusto di nulla e mi sentivo sempre più debole. A quel punto mi sono detto “vada come vada”. Poi ho pensato a mio figlio che compirà 17 anni il prossimo luglio, dovevo farcela soprattutto per lui. Così ho iniziato a respirare profondamente come mi dicevano i medici e prima non ero in grado di fare”.

La vicenda di Giosuè ha interessato anche i familiari. Anzi, la moglie Stefania “è stata la prima ad essere colpita dal Covid-19 e da dottoressa ha capito subito che qualcosa non andava nella mia febbre. Da un primo tampone sia stati scoperti positivi io, mio figlio e mio suocero, con la differenza che a loro dopo qualche giorno di tachipirina tutto è passato, a me invece no. In un primo momento sono stato ricoverato in Malattie Infettive, fino a quando una crisi respiratoria non ha reso necessario il trasferimento in Rianimazione. Da buon pastore evangelico mi accompagnavo le preghiere a cui mi dedicavo la sera, al sorriso degli infermieri che facevano a gara per offrirmi un panino o un bicchiere di coca cola”.

Giosuè ammette di uscire migliorato da tutta questa storia: “bisogna prendersi gli spazi giusti, per sé e per i propri affetti, perché le cose belle sfuggono. Rincorriamo sempre il lavoro con ritmi assurdi, ma non so quanto ne valga la pena quando poi basta qualcosa di invisibile che manda in fumo sogni e progetti. Da oggi continuerò a lavorare, ma il giusto. Darò più tempo da dedicare alla mia famiglia e porterò nel cuore i miei nuovi amici del Gom di Reggio Calabria”.