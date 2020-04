Coronavirus a Reggio Calabria, lo sconforto di un addetto alla ristorazione: “vogliamo risposte concrete, non siamo l’ultima ruota del carro”

29 Aprile 2020 16:37

Coronavirus a Reggio Calabria, la lettera aperta alle istituzioni di un addetto alla ristorazione che chiede chiarezza sul proprio futuro

Non solo il settore turistico, oppure i parrucchieri. Anche gli addetti della ristorazione hanno evidenziato pesanti dubbi sulla Fase 2. Di seguito la segnalazione di un lettore di StrettoWeb dell’ambito che con una lettera aperta si rivolge alle istituzioni:

“Mi chiamo Bruno Surace uno dei tantissimi addetti della ristorazione, una delle categorie che più ha sofferto durante questa epidemia.

Molti di noi a volte si sentono come se facessero parte di una classe inferiore, spesso dimenticata, lavorando in un universo che tutti apprezzano ma nessuno comprende.

La nostra routine è disastrosa, essendo costretti a lavorare per stagioni intere, dalle 10 alle 15 ore al giorno e spesso senza nessun giorno di riposo per riuscire ad accontentare la richiesta del pubblico.

E ad oggi lo stato questo socio occulto, che non ha mai alzato un dito per un aiutarci, alza entrambe le mani per fermarci, per danneggiare ancor di più quello che noi col nostro sudore abbiamo creato e costruito nel silenzio, rassicurandoci che presto aiuti e sussidi sarebbero stati disposti per chi in questo periodo sta soffrendo, aiuti che alla fine si risolvono in 600€ che però ancora la maggior parte di noi non ha ancora percepito.

Capisco che anche se lavorando duramente e attendendoci alle regole dello Stato, non sarà facile riaccendere il motore del nostro settore ma siamo pronti ancora al sacrificio già ben noto alla nostra categoria. Siamo una delle colonne portanti della struttura economica del nostro paese e come tali abbiamo diritto a risposte e ad un futuro cerco e pensato anche noi, ma alla fine nonostante tutto il duro lavoro arriviamo a sentirci niente, l’ultima ruota del carro.

Vorremmo risposte concrete attraverso una concertazione tra istituzioni e le associazioni di categoria, affinché vengano recepite le difficoltà, esigenze degli operatori del settore al fine di adottare tutti quegli interventi che possano far ripartire l’intero settore.

Oggi come sempre con un futuro incerto.

Distinti Saluti”.

Lettera firmata – Bruno Surace