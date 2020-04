Coronavirus a Reggio Calabria, proseguono le attività di controllo della Polizia Municipale

30 Aprile 2020 18:27

Coronavirus a Reggio Calabria: le attività della Polizia Municipale, denunce per diffamazione a mezzo stampa e calunnia

Continuano, senza sosta, le attività della Polizia Municipale di Reggio Calabria finalizzate ai controlli anti Covid-19. Negli ultimi tre giorni, secondo il piano predisposto dal sig. Questore, sono stati controllati oltre 600 conducenti e pedoni e sono state comminate circa 20 sanzioni per violazioni al DPCM vigente. Sul fronte della Polizia Giudiziaria invece, a seguito di specifica e mirata attività di indagine, supportata da accertamenti di natura tecnico-infornatica, il Corpo di Polizia Locale ha denunciato all’autorità giudiziaria 3 persone per diffamazione aggravata a mezzo stampa. I soggetti, due reggini ed un villese, su un noto social network avevano commentato alcune notizie di stampa, offendendo il prestigio ed il decoro del Corpo e dei componenti. Gli accertamenti, hanno consentito di identificare l’id degli utenti ed associarlo alla linea telematica utilizzata. Un altro cittadino è stato altresì denunciato per calunnia aggravata.