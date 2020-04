Coronavirus a Reggio Calabria, Spazio Open libreria e Città del Sole consegna a domicilio: info e contatti

29 Aprile 2020 17:01

Coronavirus a Reggio Calabria, informazioni e contatti sulla consegna a domicilio che Open libreria e Città del Sole effettuerà per i propri clienti

Il Coronavirus si è abbattuto su tutte le attività commerciali, librerie comprese. Ma per far fronte all’emergenza sono subito sorte attività alternative per promuovere la lettura. Spazio Open libreria e Città del Sole, situato in via Filippini n° 23 (Reggio Calabria) farà consegne a domicilio per i propri clienti su tutti i libri del catalogo presente sul sito www.cdse.it. Per informazioni e contatti diretti con l’azienda ci si può rivolgere al contatto Whatsapp 3383443933. Il negozio resterà aperto dal lunedì al sabato secondo i seguenti orari: la mattina 10-13 e il pomeriggio 17-20. Chiuso invece la domenica.