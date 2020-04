Coronavirus a Reggio Calabria: nuove donazioni al Grande Ospedale Metropolitano

17 Aprile 2020 12:11

Donati 2 defibrillatori ed 1 elettrocardiografo al Reparto di Terapia Intensiva e Anestesia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

Con la pandemia di COVID-19 che diffonde incertezza e difficoltà in tutto il mondo, i soci del Rotary sono impegnati nelle loro comunità per rispondere ai bisogni del territorio dimostrando che, anche a distanza, ci sono molti modi per aiutare. Il Rotary Club Reggio Calabria Est ha avviato a tal fine una raccolta fondi che, anche grazie al significativo apporto di un suo socio, l’Imprenditore Franco Pizzichemi, per il tramite della propria azienda la Istituto di vigilanza Europol, ha consentito di poter esprimere la propria solidarietà, in questa fase delicata per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid ’19, facendo dono di 2 defibrillatori ed 1 elettrocardiografo al Reparto di Terapia Intensiva e Anestesia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Il Primario del reparto, Dott. Sebastiano Macheda, nell’ indirizzare un sentito ringraziamento alla generosità dimostrata dal Rotary Club Reggio Calabria Est, ha sottolineato che si tratta di attrezzature utili in questo particolare momento per il lavoro degli operatori sanitari impegnati senza sosta in prima linea per salvare le vite dei pazienti.