Coronavirus a Reggio Calabria: al Grande Ospedale Metropolitano donato un “Precision Flow Plus”

3 Aprile 2020 14:06

Reggio Calabria: al Grande Ospedale Metropolitano donato un “Precision Flow Plus”, un apparecchio ad alti flussi, utilizzabile per le forme da coronavirus, anche fuori dalla terapia intensiva, sui pazienti sintomatici ricoverati in isolamento in malattie infettive

Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne di elevata qualità professionale impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro fondata negli USA nel 1921. L’unione italiana del Soroptimist è formata da 5000 socie iscritte neu168 Clubs sparsi su tutto il territorio nazionale. Il Clubs di Reggio Calabria, fondato 54 anni fa, in questo drammatico momento dovuto all’emergenza per la diffusione del COVID-19, ha inteso promuovere un gesto concreto di solidarietà a favore dell’Ospedale cittadino. È stato, pertanto, interpellato il dr. Macheda, Primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione del G.O.M., il quale ha ritenuto di grande utilità l’acquisizione di “Precision Flow Plus” un apparecchio ad alti flussi, utilizzabile per le forme da coronavirus, anche fuori dalla terapia intensiva, sui pazienti sintomatici ricoverati in isolamento in malattie infettive. Non solo è stata raccolta in una sola giornata la di somma € 13.080, necessaria per l’acquisto della predetta apparecchiatura, ma successivi contributi hanno consentito di poter donare anche n. 200 mascherine Ffp3 per un valore di € 2.200 e la cui consegna sarà effettuata a metà aprile. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al fatto che all’iniziativa promossa dal Soroptimist, hanno aderito con immediatezza, slancio e generosità: i 3 Clubs Rotary di Reggio Calabria (Nord, Reggio Calabria, Sud Parallelo 38), i 6 Clubs Lions di Reggio Calabria (Host, Sud Area Grecanica, Città del Mediterraneo, Rhegion, Castello Aragonese, Magna Grecia), FIDAPA Reggio Calabria, Inner Wheel, Cassone Giovanni Srl, Aurelia e Giuseppe Lamberti Castronuovo ONLUS, la Fondazione Mediterranea, Diano Cementi SpA. Diversi cittadini tra cui medici e docenti. La proposta di donazione è stata accolta dal Commissario Straordinario del GOM con delibera n. 112 del 23.03.2020 e l’apparecchio è consegnato al Reparto di Anestesia e Rianimazione oggi venerdì 3 aprile. Francesca Crea Borruto, Presidente del Soroptimist ringrazia tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, dimostrando, con tale gesto, alto senso civico, grande solidarietà, e, soprattutto, vicinanza ai tanti medici impegnati senza sosta in prima linea. Questo straordinario risultato si è concretizzato grazie alla volontà di tanti soggetti di agire uniti: facendo la donazione all’Ospedale si è fatto qualcosa di buono per Noi Tutti! Si comunica, inoltre, che la Presidente Nazionale del Soroptimist Mariolina Coppola ha proposto un Progetto nazionale a cui hanno aderito la maggior parte dei Club d’Italia con contributi per € 143.000 destinati all’acquisto di 23.000 mascherine Ffp2 da donare ai vari Ospedali e che, inoltre, grazie alle iniziative singole di tutti i Clubs sono state donate apparecchiature per un valore di € 160.000,00. Anche in questa occasione il Soroptimist International ha dimostrato grande sensibilità e vicinanza alle Istituzioni.

