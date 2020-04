Coronavirus a Reggio Calabria, chiusa la raccolta fondi per il GOM: “grazie ai donatori, la dimostrazione che il cambiamento parte dal basso”

25 Aprile 2020 15:18

“Una goccia che si è sommata con le altre e insieme hanno creato un mare di solidarietà”: così si chiude la raccolta fondi destinata al Gom di Reggio Calabria

Si chiude alla cifra di 174mila euro la raccolta fondi lanciata da alcuni giovani ragazzi e destinata a favore del GOM di Reggio Calabria. Un grande risultato a dimostrazione che quando la città chiama, i reggini sanno rispondere alla grande per merito del loro grande cuore solidale. Di seguito la nota diffusa dall’organizzatore dell’iniziativa benefica:

“Ieri, 24 aprile 2020 si è conclusa la raccolta fondi che abbiamo lanciato sulla piattaforma GoFundMe in favore del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Come molti di voi sanno, questa iniziativa è nata giorno 9 marzo e ieri, giorno 24 aprile, siamo arrivati a quota 174 mila euro.

174 mila euro sono un’importante cifra, a livello economico, ma diventano una cifra esorbitante se si considera il modo con il quale sono stati raccolti. Il frutto di donazioni, che ogni persona ha effettuato liberamente. Una goccia che si è sommata con le altre e insieme hanno creato un mare di solidarietà.

Nonostante io non sappia ancora dove mi porterà la vita, mi auguro di poter contribuire sempre al bene di questa città, senza scopi, colori politici o associazionistici. Sono uno studente di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e nonostante io abbia solo diciannove anni, questa esperienza mi ha dimostrato che il cambiamento può partire anche dal basso, che un’idea, deve essere portata avanti senza avere il timore di fallire.

Per questo motivo vogliamo ringraziare chiunque abbia partecipato, chiunque abbia donato, dalla cifra più piccola a quella più grande.

Mi preme ringraziare, inoltre, la direzione dell’ospedale di Reggio Calabria, per la disponibilità e la collaborazione e il “team” che si è creato per supportare e pubblicizzare questa raccolta, ognuno di loro gli ha dato un volto e, sulla scia della fiducia reciproca, ha permesso di raggiungere questo traguardo”.

Francesco Gentile