Coronavirus a Messina: tamponi a tappeto nelle Case di Riposo, RSA e carceri

20 Aprile 2020 18:15

Coronavirus, l’ASP di Messina lavora a pieno regime per gli screening nelle Case di Riposo, nelle RSA e Carceri

Continua a pieno regime l’attività di screening, posta in essere dall’ASP di Messina su indicazione dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza, per identificare i soggetti Covid 19 positivi nelle case di cura, Rsa e negli Istituti di reclusione.

Oggi sono stati completati i prelievi dei tamponi presso la RSA di S. Marco d’Alunzio, con le annesse case di ripose collegate, e presso la Rsa Acquasalus di Venetico; sempre oggi sono stati effettuati i tamponi sul 60% di personale e ospiti della RSA Villa Angela di Messina.

Domani la task force aziendale effettuerà i prelievi presso le strutture di S. Piero Patti, S. Angelo di Brolo e Patti che saranno completate nei prossimi giorni; sempre domani si inizieranno le attività di prelievo tamponi presso la Casa di riposo Collereale a Messina.

Oggi sono stati effettuati i prelievi a tutto il personale e agli ospiti della casa di Reclusione di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno in termini di salute le stesse priorità di altri soggetti risiedenti in comunità.