Coronavirus, a Messina i guariti sono 48, le vittime 38: morto 45enne

16 Aprile 2020 18:16

A Messina i casi di coronavirus sono 370: oggi 7 nuovi positivi, due guarigioni e un decesso

A Messina e in provincia salgono a 370 i casi di coronavirus. Messina, dopo Catania che oggi ha toccato quota 600, è la seconda città in Sicilia più colpita dal Covid-19. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 nuovi casi, due guarigioni e un decesso. Dall’inizio dell’emergenza sono 38 in totale i decessi di persone affette da coronavirus: l’ultima vittima è un uomo di 45 anni, deceduto presso l’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo. L’uomo era già affetto da altre patologie.

In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono invece 48. Oggi, come detto, si sono registrate due nuove guarigioni di pazienti ricoverati per coronavirus all’ospedale “Papardo” di Messina. Si tratta di due donne di 70 e 49 anni.