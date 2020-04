Coronavirus a Messina: da stasera al via il terzo ciclo di sanificazione

24 Aprile 2020 14:42

Messina Servizi avvia il terzo ciclo sanificazione e disinfezione in città

Messinaservizi Bene Comune prosegue con il terzo ciclo di interventi straordinari di sanificazione e disinfezione delle strade e delle aree pubbliche della città. In ottemperanza all’ordinanza sindacale, gli interventi riguarderanno tutte le strade, le piazze e spazi verdi. La disinfezione prevede l’utilizzo di autobotti, transpalle a pompa irroratrice, e nebulizzatori con la tecnica della nebulizzazione con disinfettante antisettico che agisce direttamente su batteri, spore, miceti, larve garantendo un’elevata sicurezza di impiego e un’ottima tollerabilità su cute e mucose.

La nebulizzazione consente al prodotto di raggiungere uniformemente tutte le superfici, garantendo una maggior efficacia sanificante. La sanificazione partirà oggi alle 23.

Le zone che verranno sanificate sono: Viale Europa, Viale La Farina (lato mare e lato monte), Camaro, Mito, Contrada Luce, Villa Dante (perimetro), Via Catania, Viale San Martino (da Villa Dante a Viale Europa); nel Centro Storico in particolare Cesare Battisti, Via La Farina, T. Cannizzaro, Piazza Cairoli, Viale San Martino (lato mare e lato monte – da Viale Europa a Via T. Cannizzaro), S. Paolo, Messina Due, Villa Contino, Via Montesanto, Casette S. Paolo, Fondo Pistone, Interno S. Marta. Nella zona Sud Gazzi, Mangialupi, Fondo Fucile, Villaggio Santo, Bordonaro (Viale Bertuccio), Bordonaro (Case Gialle), Bordonaro Superiore, Cumia Inferiore, Cumia Superiore, Via Marco Polo, Via Del Carmine, Complesso Peloritano, Villaggio UNRRA, Pistunina, Tremestieri, Zafferia, Larderia Inferiore, Larderia Superiore,Tipoldo, ZIR, SS 114 (da Via Bonino a Giampilieri M.), Minissale, Via Contesse, CEP, Viale Gazzi. Nella Zona Nord Castanea, Masse, Salice, Rodia, S. Saba, Acqualadroni.