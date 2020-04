Coronavirus, il 25 aprile flashmob contro il lockdown: “riprendiamoci la nostra libertà”

19 Aprile 2020 17:59

Coronavirus, organizzato in Italia per il 25 aprile un flashmob contro il lockdown: “prepariamoci senza violenza, scendiamo in strada”

Nasce con il nome “Riprendiamoci la nostra libertà!” ed è il flashmob lanciato sui sociali con l’hashtag #ilnuovo25aprile in programma per il giorno della festa di Liberazione. L’iniziativa avrà inizio alle ore 17, servirà ad esprimere il dissenso sul lockdown per il coronavirus. “Siamo – si legge nella nota – quella parte d’Italia che non si arrende, quella parte della popolazione che non è più succube di mainstream e continue violenze psicologiche, quella parte di popolazione che vuole chiarezza e verità da parte di veri esperti e non dai soliti noti virologi di poco conto e task force inadeguate. In questi 2 mesi siamo passati da una chiusura precauzionale di 20 giorni a una vera dittatura con conseguente fallimento economico, sociale e relazionale. Siamo dentro al più grande esperimento politico di terrorismo psicologico di massa su larga scala mondiale e i popoli di alcuni paesi come Brasile, Belgio, America-Michigan, Ucraina, Germania-Berlino e molti altri si stanno ribellando scendendo in strada ed esprimendo il loro dissenso a questo regime dittatoriale mascherato da lockdown! Prepariamoci senza violenza, SCENDIAMO IN STRADA con cartelloni e manifesti, con fischietti e megafoni, con le auto e clacson, senza nessun simbolo politico. Uniamoci sotto il nostro tricolore per amore nostro e del nostro paese, tutti uniti italiani e stranieri come un unico popolo, un popolo sovrano!”.