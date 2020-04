Coronavirus, focus del Prefetto di Messina sulle esigenze del territorio: lunedì tavolo con gli Ordini Notai, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Avvocati

23 Aprile 2020 17:26

Il 24 aprile il Prefetto di Messina sarà in videoconferenza con l’ Assessore alle Politiche sociali Calafiore, la Consigliera di Parità e le Associazioni e i Centri antiviolenza

Il Prefetto, Maria Carmela Librizzi, nell’ambito delle attività di approfondimento e monitoraggio della situazione economico-sociale della provincia alla luce dell’emergenza sanitaria da COVID -19, in esito alle risultanze del Comitato provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi lo scorso 20 aprile, ha tenuto incontri tematici con diverse istituzioni interessate al fenomeno.

Il 21 aprile scorso, in modalità videoconferenza, il Prefetto ha presieduto un tavolo tecnico con la partecipazione del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, del Direttore dell’INPS, del Segretario ABI Sicilia e del Presidente di Confidi Sicilia.

L’attenzione si è incentrata principalmente sulle opportunità e sugli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale per far fronte alla forte crisi sociale derivante dalla carenza di liquidità per le aziende e per i lavoratori, costretti a sospendere la propria attività, e sul rischio che tra le pieghe di questa situazione possa insinuarsi la criminalità organizzata o le organizzazioni mafiose.

Con l’obiettivo pertanto di verificare la possibilità di conciliare la necessaria ed auspicabile ripresa economico- sociale con il corretto ed efficace impiego delle risorse rese disponibili dalle misure all’uopo previste dai provvedimenti governativi, risulta necessario monitorare i flussi di liquidità destinati alle imprese ed alle classi più deboli, che se da un lato costituiscono sostegni concreti per fondare percorsi virtuosi di rilancio, dall’altro possono essere veicolo privilegiato per la criminalità.

L’ABI è stata sensibilizzata dal Prefetto a velocizzare l’iter burocratico per le istruttorie e le elargizioni dei previsti prestiti alle imprese, così come Confidi a dare il proprio supporto alle imprese per le necessarie garanzie per l’accesso al credito. Analogamente, attraverso un proficuo confronto con il Direttore INPS, particolare attenzione è stata posta alla Cassa integrazione guadagni, sia nella forma ordinaria che per quella in deroga prevista per le piccole aziende, le più numerose in questo territorio, per la cui attivazione si è sottolineata l’esigenza di assicurare ogni possibile accelerazione, al fine di venire incontro alle molteplici esigenze del settore, ora in evidente forte sofferenza.

Nel più generale ambito del costante monitoraggio delle attività economiche e dell’attuazione di mirate attività di controllo alle imprese, per la verifica del rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria da coronavirus, il Prefetto, oggi, 23 aprile 2020, ha tenuto un ulteriore incontro con i vertici dell’ Arma dei Carabinieri e con la Guardia di Finanza, oltre che con il Direttore Generale ASP, Direttore SPRESAL, Direttore Ispettorato Provinciale del Lavoro, Direttore INAIL e Presidente CPT — Ente Sicurezza Edile, nell’ambito del quale sono state approfondite le diverse casistiche correlate alle attività delle aziende del territorio ed organizzate, in modalità coordinata, attività ispettive a campione, attraverso l’operato delle Istituzioni preposte, per verificare il rispetto delle attuali limitazioni, specie per quelle la cui attività è in atto sospesa c per assicurare che siano garantiti gli standard di sicurezza previsti dal protocollo Covid-19, siglato dal Governo in accordo con i sindacati lo scorso 14 marzo, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus.

Il CPT, Ente bilaterale per la sicurezza edile, impegnato nell’effettuazione di idonea e mirata informativa nell’ambito dei cantieri edili che ad oggi, per le loro caratteristiche, stanno proseguendo i lavori, fornirà analogamente le informazioni anche in quelli la cui ripresa sarà avviata a breve. Lunedì 27 aprile p.v. il Prefetto ha previsto un ulteriore tavolo di confronto con gli Ordini professionali dei Notai, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Avvocati, oltre che con il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, per avviare un attento monitoraggio sulle dinamiche delle compagini societarie e per attenzionare eventuali modifiche sospette degli assetti societari, specie nelle filiere agroalimentari, turistico-alberghiere, della ristorazione e della distribuzione.

Nel più ampio “focus” messo in campo dal Prefetto sulle problematiche connesse all’attuale situazione emergenziale, domani, 24 aprile p.v., avrà luogo una videoconferenza con l’ Assessore alle Politiche sociali del Comune di Messina, la Consigliera di Parità e le Associazioni e Centri antiviolenza, per approfondire le diverse criticità per le donne vittime di violenza in questo periodo, specie alla luce del recente grave episodio verificatosi in questa provincia, per la disamina delle misure di prevenzione e contrasto da porre in essere per arginare il fenomeno.