13 Aprile 2020 19:42

Calabria: un giovane di cui non si conoscono le generalità, è morto annegato in mare, a Corigliano Rossano

Tragedia in Calabria nel giorno di Pasquetta dove un giovane di cui non si conoscono le generalità, è morto annegato in mare, a Corigliano Rossano. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto, la polizia municipale ed il personale medico dell’elisoccorso. Non si conoscono al momento le cause del decesso ma si ipotizza un malore.

Foto di repertorio