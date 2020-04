Corazza, così ci fai commuovere: la figlioletta del bomber canta l’inno della Reggina [VIDEO]

5 Aprile 2020 15:54

Il bomber della Reggina, Simone Corazza, ha pubblicato sui social un bellissimo video: la figlia canta sulle note dell’inno amaranto

Un video in bianco e nero, in un misto tra nostalgia e romanticismo. Simone Corazza ha fatto commuovere i tifosi amaranto con l’ultimo video pubblicato sul proprio profilo Instagram, dove riprende la sua bellissima figlioletta mentre canta l’inno “Vai Reggina”. E’ questa l’ennesima dimostrazione del rapporto ormai consolidato che l’attaccante ha ormai instaurato con la città di Reggio Calabria e la sua gente. La breve clip è stupenda e per un attimo avrà riportato tutti allo stadio Granillo, un momento che ogni tifoso della Reggina vorrà tornare a vivere al più presto…

