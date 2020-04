Coppie gol, Sky esalta la Reggina del -15: “Bianchi e Amoruso come Messi e Ronaldinho”

8 Aprile 2020 11:24

Coppie gol, Sky Sport fa un approfondimento sugli attacchi più prolifici d’Europa nella stagione 2006-2007. La Reggina al 1° posto col Barcellona

Non si ferma l’amarcord con le migliori coppie offensive proposto da Sky Sport, analisi stagione per stagione nei principali campionati europei. Un passo indietro nel tempo, per rivivere i bei momenti in una situazione delicata per gli appassionati di calcio. “Siamo arrivati al 2006-2007 – scrive la redazione di Sky – annata che premia nuovamente il Barcellona con un Messi in più, ma non solo. Insieme ai blaugrana, infatti, c’è lo straordinario duo di un club che oggi gioca in Serie C“. E quando si parla di straordinario duo ci si riferisce proprio a Rolando Bianchi e Nicola Amoruso, che in quell’annata realizzarono insieme 35 gol, rispettivamente 18 e 17 reti. Statistiche che portarono la Reggina non solo ad una storica salvezza, in un torneo iniziato con ben 15 punti di penalizzazione, ma anche in cima al calcio europeo e al paragone con i mostri sacri del Barcellona. Oggi gli amaranto navigano nelle paludose acque della Lega Pro, ma grazie al suo Presidente Luca Gallo si stanno lentamente spostando in acque più tranquille. Una piazza storica come Reggio Calabria merita ben altri palcoscenici, chissà che questa società non riesca a realizzare in breve tempo l’obiettivo del ritorno in massima serie, il sogno di tutti i tifosi.

