Coppia di tedeschi gira in Sicilia col camper nonostante il Coronavirus: partiti dalla Germania, fermati e multati a Ortigia

18 Aprile 2020 13:09

Coronavirus – Da Ragusa a Punta Secca, fino all’isola di Ortigia: coppia di turisti tedeschi da settimane girava la Sicilia in camper

Temperature quasi estive e posti meravigliosi, neanche il coronavirus ha fermato la voglia di due turisti tedeschi di ammirare la Sicilia. Gli agenti hanno sanzionato i coniugi che, mancando il rispetto delle norme imposte dal Governo per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, stavano percorrendo in camper gran parte della Regione. Sembra che la coppia, sfruttando probabilmente il traffico quasi nullo delle autostrade, sia partita dalla Germania alla scoperta dell’Italia: la Sicilia sarebbe stata l’ultima metà, ma a quanto pare non l’unica, perché sembra che il mezzo sia stato avvistato anche il altre zone del nostro Paese, già prima del decreto ministeriale, e sarebbe riuscito, in tutto questo tempo, ad evitare i controlli.

Avevano scelto come destinazione il ragusano: la coppia è stata prima avvistata a Punta Secca, poi si è spostata a Siracusa, per ammirare Ortigia e la zona archeologica. All’ingresso sud però, sono stati fermati e multati dalla polizia. Adesso si sono rimessi in marcia per tornare in Germania, ammesso che ai confini gli daranno il permesso di rientrare. L’unica certezza è che mentre i responsabili cittadini siciliani restano a casa, i turisti fanno un po’ orecchie da mercante.