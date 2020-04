Controlli sullo Stretto, lo sfogo di De Luca in diretta Facebook: “Vogliono ammazzare il sindaco di Messina”

8 Aprile 2020 20:40

Il sindaco di Messina in diretta Facebook: “Perchè la mia banca dati deve essere abbattuta? Perchè controlliamo i movimenti dei corrieri della droga? Sfido lo Stato e la Regione Siciliana a fornire in tempo reale i dati che vi ho dato io”

“Noi siamo in condizione di poter dire ai siciliani quanti persone sono entrate in Sicilia e dove sono destinate“- lo ha ribadito stasera il sindaco di Messina commentando il parare favorevole del Consiglio di Stato all’annullamento dell’ordinanza che istituisce la banca dati dello Stretto di Messina. De Luca anche stasera non ha risparmiato attacchi al Ministro dell’Interno e ha tirato in ballo gli artisti della Renault 4. Il sindaco, come accade troppo spesso, era talmente alterato che il vicesindaco Mondello, temendo per la salute del sindaco, durante la diretta Facebook l’ha pubblicamente invitato ad abbassare i toni e a calmarsi. “Signora Lamorgese la legge non prevede che gli artisti di strada francesi vadano in giro in Sicilia, a spese nostre. Questi signori hanno fatto pure un video. Uno aveva una mazzo di carte e nessuno aveva la mascherina. Signor Ministro, io mi devo fare pisciare in faccia?.Risulta che da settembre 2019 Lamorgese prestava servizio presso il Consiglio di Stato e che si è messa in aspettativa per fare il ministro. Il ministro Lamorgese ha scritto a se stessa. Che bella repubblica della banane. Si è messo in moto un sistema per far decadere il sindaco De Luca? Lamorgese, lei ha il coltello dalla parte del manico, lo usi bene“.

In merito al controllo sullo Stretto, il sindaco ha poi portato l’esempio della Regione Sardegna dove un’ordinanza del presidente di Regione disciplina gli arrivi nell’Isola: “Perche in Sardegna che ha un flusso d’ingresso minore della Sicilia il presidente della Regione può autorizzare gli ingressi e io non posso stabilire chi deve entrare nel mio territorio?”. Dopo Lamorgese è toccato a Musumeci, anche stasera De Luca ha duramente attaccato il presidente della Regione Siciliana: “Oggi agli sbarchi mi hanno aggredito e mi hanno detto di riferirle che lei non capisce nulla e non considera la realtà dei pendolari. Vuole scendere dal piedistallo ed occuparsi dei problemi seri? Ci sono assembramenti. Imponga ai vettori di fare due ingressi al porto, uno per i pendolari in arrivo e uno per i pendolari in partenza”. De Luca ha detto di sentirsi “bersaglio delle pistolettate di Stato”. Poi l’affondo: “Perchè la mia banca dati deve essere abbattuta? Perchè controlliamo i movimenti dei corrieri della droga e della malavita? Sfido lo Stato e la Regione Siciliana a fornire in tempo reale i dati che ho fornito io stamattina. Vergognati, vi dovreste dimettere. Avete offeso la Sicilia i siciliani- ha aggiunto il sindaco.

La banca dati dello Stretto resta valida fino a quando il Presidente della Repubblica non recepirà la delibera del Consiglio dei Ministri. Intanto il sindaco di Messina sta elaborando una memoria da presentare al Governo in cui mette a confronto le varie ordinanze regionali emesse in Italia: “Voglio capire perché è stato preso di mira solo il sindaco De Luca. Siamo convinti che volete fare fuori il sindaco De Luca, che lo volete ammazzare. La rabbia ce l’ho. Metteremo a confronto tutte le varie ordinanze che sono state adottate in Italia. Bisogna tenere conto che la Sicilia è una regione a statuto speciale”- ha detto De Luca.