Consiglio regionale della Calabria: modifica all’ordine del giorno della seduta di lunedì prossimo

24 Aprile 2020 17:48

Calabria, il presidente Tallini rende nota una modifica all’ordine del giorno della seduta consiliare di lunedì 27

Il Presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, rende noto di aver ricevuto dalla presidente On.le Jole Santelli la richiesta di rinviare ad una prossima, apposita seduta da convocare in tempi ravvicinati, il punto 1) dell’ordine del giorno definito per la riunione del Consiglio regionale di lunedì 27 p.v., “Approvazione del Programma di Governo (art.33, comma 4 Statuto)” e il relativo dibattito. La richiesta, emersa oggi in Giunta regionale, è motivata dalla necessità di assicurare spazio e tempi adeguati agli altri tre punti dell’ordine del giorno dell’Assemblea incentrati sul Documento di Economia e Finanza della Regione (DEFR) per gli anni 2020-2022, sulla Legge di stabilità regionale 2020 e sul Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022, che arrivano direttamente in Aula. Pertanto, il presidente Tallini ha deciso di accogliere la richiesta, rinviando ad una prossima seduta Consiliare – la cui data sarà concordata con i Capigruppo – il dibattito e l’approvazione delle dichiarazioni programmatiche della Giunta, anche alla luce delle limitazioni logistiche determinate dalle normative vigenti per l’emergenza Covid-19.