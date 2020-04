Consiglio regionale della Calabria: rinviato l’Odg sul programma di governo. Minasi: “d’accordo con Jole Santelli”

25 Aprile 2020 12:19

Calabria, Tilde Minasi: “pienamente condivisibile la richiesta inoltrata dalla governatrice Jole Santelli, ed accolta dal presidente del consiglio regionale Domenico Tallini, di rinviare ad una seduta specifica l’ordine del giorno sull’approvazione del programma di governo”

“Pienamente condivisibile la richiesta inoltrata dalla governatrice Jole Santelli, ed accolta dal presidente del consiglio regionale Domenico Tallini, di rinviare ad una seduta specifica l’ordine del giorno sull’approvazione del programma di governo. Ritengo, infatti, che sia il punto posticipato che quelli sui quali, invece, s’incentrerà l’appuntamento in aula di lunedì, siano troppo importanti e significativi per essere accorpati in un’unica giornata“. E’ quanto scrive in una nota Tilde Minasi, Consigliere regionale della Lega. “Gli argomenti sono talmente rilevanti da meritare due riunioni distinte, poiché necessitano di dibattiti approfonditi e di confronti molto attenti cui è fondamentale dedicare i tempi giusti, che purtroppo, viste anche le esigenze di svolgimento collegate all’emergenza Covid-19, non possono essere definiti e gestiti come abitualmente. Non credo che, in questo frangente, sia utile fomentare polemiche in merito ad una scelta in linea con le esigenze attuali, soprattutto in considerazione di una discussione, quella sul documento contabile appunto, che deve essere unica, così da non dover aprire altri fronti di dialogo che, seppur stimolanti e da sviscerare in aula, non sono strettamente inerenti le argomentazioni finanziarie. Il bilancio, alla luce della situazione sanitaria in atto, assume un ruolo di eccezionalità a causa delle esigenze espresse da tutti le parti socio-economiche e deve avere un’attenzione centrale all’interno dei lavori del consiglio regionale. Sono certa che a brevissimo giro ci si organizzerà per un’altra seduta ad hoc che possa garantire il giusto peso che le linee programmatiche meritano”, conclude.