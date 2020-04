Confartigianato Reggio Calabria: “per le imprese credito garantito dallo Stato”

7 Aprile 2020 12:35

“Il nuovo provvedimento del governo , consente di aprire linee di credito per le imprese. Fino ad un importo di 25 mila euro ,la procedura dovrebbe essere agile e consentire alle piccole imprese una boccata di ossigeno, in questo momento drammatico”, è quanto afferma in una nota Confartigianato Reggio Calabria. “Le richieste che superano tale soglia , avranno una procedura quasi ordinaria e una garanzia sino al 90% . Gli interessi ,dovrebbero oscillare tra lo 0,2 e 0,5 , comunque inferiori ai tassi ordinari. Il prestito sino a 25 mila euro è garantito al 100% dallo stato e li periodo di ammortamento variare da tre a cinque anni. La Confartigianato , attraverso lo sportello bancario artigiancassa operante presso le sedi dell’associazione , istruisce le richieste di credito direttamente per tutte le piccole e medie imprese della provincia di Reggio Calabria. Per ulteriore informazione è possibile contattare i nostri uffici mediante email indirizzata a confartigianato.rc@libero.it o al teleno 0965 313000”, conclude la nota.

