1 Aprile 2020 08:20

Coronavirus a Reggio Calabria: primo caso accertato a Cinquefrondi, è un paziente di Villa Elisa. Il sindaco Conia: “avviate tutte tutte le procedure necessarie”

Primo caso accertato di Coronavirus a Cinquefrondi, cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Ad annunciarlo il sindaco Michele Conia con un post su facebook: “purtroppo, questa notte sono stato informato che un paziente della casa di cura Villa Elisa di Cinquefrondi è risultato positivo al Covid 19. Il paziente, al quale auguriamo, con tutto il cuore, una pronta guarigione, non è residente a Cinquefrondi. Abbiamo, fin da subito, avviato, con gli enti e le autorità competenti, tutte le procedure necessarie. Chiedo a tutti voi massima responsabilità sia nel rimanere a casa e rispettare le regole e sia nell’evitare di diffondere notizie che non saranno ufficiali, sarà mia premura fornirvi, in tempo reale, tutte le informazioni utili e ufficiali”.

