Cassa integrazione in deroga, D’Angelo (M5S): “Gravi i ritardi di 3 settimane in Sicilia. Vanificato il lavoro del Governo nazionale”

22 Aprile 2020 14:41

La senatrice messinese M5S: “Ho ascoltato le rassicurazioni di ieri dell’assessore regionale Scavone, ma è fin troppo evidente, purtroppo, che non sarà facile rispettare una tabella di marcia veloce. Così facendo, le risorse economiche arriveranno a maggio inoltrato. Non era questo l’atteggiamento che ci saremmo aspettati dal governo regionale”

“In Sicilia, a partire da oggi e secondo quanto detto dall’Assessore al Lavoro Antonio Scavone, saranno trasmessi i primi 1.400 decreti all’INPS per avviare il pagamento della cassa integrazione in deroga. Questo ritardo di ben 3 settimane da parte della nostra regione, di fatto, vanifica i grandi sforzi del Governo nazionale per accelerare l’iter burocratico di questo ammortizzatore sociale, così importante in un momento delicato per la nostra economia.

Questi tardivi adempimenti da parte della Regione Sicilia, vanno a colpire più di 35 mila aziende e oltre centomila lavoratori. Ho ascoltato le rassicurazioni di ieri dell’assessore regionale Scavone, ma è fin troppo evidente, purtroppo, che non sarà facile rispettare una tabella di marcia veloce, visti i tempi e la quantità di decreti che saranno trasmessi ogni giorno (dai 2.000 ai 2.500 nei prossimi giorni), in relazione all’elevato numero di domande che sono pervenute agli uffici competenti. Così facendo, le risorse economiche arriveranno a maggio inoltrato. Non era questo l’atteggiamento che ci saremmo aspettati dal governo regionale, che non ha compreso le necessità basilari di imprenditori e lavoratori” dichiara la senatrice messinese del MoVimento 5 Stelle Grazia D’Angelo.