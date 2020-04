Cassa integrazione in Calabria, plauso del capogruppo di Fratelli d’italia all’assessore Orsomarso: “la Regione si sta distinguendo per concretezza e immediatezza negli interventi”

7 Aprile 2020 14:42

Cassa integrazione in Calabria, plauso del capogruppo di Fratelli d’italia all’assessore Orsomarso: “la Regione Calabria si sta distinguendo per concretezza e immediatezza negli interventi, tanto da essere stata la prima ad avere autorizzato le concessioni per la Cassa integrazione in deroga”

“Nelle iniziative per il sostegno economico alle imprese colpite dalla crisi legata all’emergenza coronavirus, la Regione Calabria si sta distinguendo per concretezza e immediatezza negli interventi, tanto da essere stata la prima ad avere autorizzato le concessioni per la Cassa integrazione in deroga”. E’ quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo, complimentandosi con l’assessore al Lavoro Fausto Orsomarso per l’importante lavoro messo in campo fin dal primo giorno del suo insediamento. “Il consistente numero delle domande di accesso pervenute, più di ottomila solo nella prima giornata, dà la dimensione di quanto il nostro sistema produttivo sia penalizzato dall’emergenza e di quanto abbia bisogno di essere sostenuto senza ritardi. Per questo, considerate anche le difficoltà registrate dalle piattaforme informatiche dell’Inps e di altre Regioni, è un importante risultato quello di essere riusciti nella stessa giornata ad avviare le istruttorie di valutazione e a pubblicare il decreto di concessione dei trattamenti al primo elenco di aziende, grazie all’avvio per tempo di un lavoro preparatorio che ha consentito alla Calabria di reggere l’impatto delle domande”.

