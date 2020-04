Carte prepagate: funzionamento e costi

27 Aprile 2020 11:00

Per molti consumatori, una carta prepagata può offrire importanti vantaggi rispetto alle carte di credito tradizionali, compresa la possibilità di essere utilizzata indipendentemente dalla storia creditizia o bancaria e quella di pagare con l'iconica targhetta plastificata senza spese eccessive o creare debiti. Tuttavia, alcune carte prepagate hanno costi imprevedibili che le rendono più costose di quanto gli utenti si possano aspettare in un primo momento. Un esempio su tutti? Occhio ai prelievi all'estero o su sportelli bancari non convenzionati. In questi casi le commissioni possono rivelarsi piuttosto alte. Negli ultimi anni, le carte prepagate ricaricabili per uso generale – quelle che possono essere ricaricate per effettuare acquisti sia online che negli esercizi commerciali, o utilizzate ottenere contanti presso un bancomat – sono diventate molto più popolari. Questa crescita ha aumentato la concorrenza tra gli istituti finanziari emittenti, creando un effetto a cascata che si riversa positivamente sui clienti grazie a una scelta di carte più ampia e con caratteristiche migliori e tariffe più basse. Oggi ci sono decine di carte prepagate ricaricabili tra cui scegliere. Alcuni sono più adatte ad alcune categorie di consumatori anziché ad altri, perciò la scelta va fatta con attenzione valutando le opzioni offerte.

Quali sono le differenze tra carta prepagata e carta di credito?

Le carte prepagate in linea generale hanno molte cose in comune con le carte di credito e i bancomat. Come le carte di credito, le prepagate hanno il logo di una delle principali reti di pagamento (Visa, MasterCard) e in genere possono essere utilizzate per effettuare acquisti in qualsiasi parte del mondo senza difficoltà. Puoi anche usare la tua carta per fare acquisti online. Una carta prepagata ti consente di depositare i tuoi risparmi per un progetto specifico, pagare le bollette online o impostare pagamenti ricorrenti e può rappresentare un’alternativa a un conto bancario tradizionale. Come nel caso del bancomat, è possibile utilizzare la carta prepagata per ottenere contanti presso uno sportello ATM. Ma le carte prepagate si differenziano da carte di credito e bancomat in alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, non sono una forma di credito, né sono vincolati a un conto corrente. In secondo luogo, per usare la carta, devi prima “caricare” i soldi su di essa. Ciò significa che nella maggior parte dei casi non puoi spendere più di quanto hai nel saldo e nemmeno rischiare di incorrere in commissioni di scoperto o altri oneri finanziari. Le carte prepagate in genere hanno anche diversi tipi di commissioni, funzionalità e protezioni per i consumatori rispetto alle carte di credito. Il modo migliore di scegliere una carta prepagata adatta alle proprie esigenze è capire quali vantaggi e svantaggi comporta ciascun prodotto sul mercato, alla ricerca della migliore combinazione tra commissioni basse, funzionalità e protezione totale del nostro denaro. Mentre la possibilità di avere un fido a disposizione può sembrare una caratteristica desiderabile, è meglio evitarla su una carta prepagata. Innanzitutto, portare il saldo in territorio negativo è di per sé la nemesi di uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di una carta prepagata: l’incapacità di spendere più di quanto si abbia. Perfetta per controllare le spese in uscita. Inoltre, allo scoperto è associato un costo spesso molto alto dovuto alle commissioni richieste dagli istituti finanziari. Un’opzione di scoperto non è comune sulle carte prepagate, ma potrebbe esistere. Scegli una carta che non consenta di andare in rosso e che non addebiti una commissione se ciò dovesse verificarsi inavvertitamente.