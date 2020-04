Capuano: “Reggina, Monza e Vicenza meritano la promozione. Sorteggio? Nemmeno Einstein…”

22 Aprile 2020 10:53

Ezio Capuano, allenatore dell’Avellino, ha commentato la proposta che la Lega Pro intende affrontare durante l’Assemblea dei club

“Ritengo che sia impossibile ripartire in C”, è questo il pensiero di Ezio Capuano. L’allenatore dell’Avellino sottolinea ancora una volta le difficoltà economiche e strutturali dei club di Lega Pro, che rendono quasi impossibile pensare ad una ripresa del campionato. “Per le capoliste – ha spiegato ai microfoni di Sportitalia – è un dato inconfutabile che hanno strameritato. E parlo di Monza, Vicenza e Reggina, dunque meritano eccome la promozione. Quarta promossa tramite sorteggio? Onestamente il bussolotto lo lascerei alle massaie per giocare all’Enalotto. Non è assolutamente pensabile che presidenti che hanno investito tantissimo possano giocarsi la serie B ai bussolotti. Comunque capisco benissimo Ghirelli e gli faccio i complimenti per come sta gestendo la situazione. E capisco quanto sia difficilissimo trovare una soluzione. Nemmeno Einstein sarebbe in grado di prendere una decisione in questo momento. Se si devono giocare i playoff devono farlo tutte le squadre, non solo alcune. Ripeto non è facile”.