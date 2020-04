Calciomercato Reggina: “Prima del lockdown occhi degli amaranto su un centrocampista”

15 Aprile 2020 23:08

Calciomercato Reggina: gli amaranto, prima del lockdown, avevano messo nel mirino un centrocampista. Pista tramontata o tornerà in auge?

Il calcio è fermo per il Coronavirus. Il mercato, invece, non si sa. Congelato, probabilmente, bloccato, in attesa di capire se questa stagione finirà. Contatti tra procuratori e dirigenti, forse, ce ne sono anche adesso. Di certo, però, prima di tutta questa situazione, le intenzioni, gli obiettivi, i progetti erano diversi.

Anche per la Reggina? Chissà. Di certo, come riporta Tuttomercatoweb, prima del lockdown gli amaranto avevano messo nel mirino un calciatore: “Dopo l’avventura nel settore giovanile della Roma con la fascia di capitano al braccio, per Andrea Marcucci, centrocampista classe 1999, è arrivata l’avventura al Foggia – si legge – Un primo contatto con il calcio dei grandi seguito, in questa stagione, dall’esperienza con l’Imolese fatta da 29 presenze fra campionato e Coppa Italia. Un rendimento, quello dell’ex giallorosso attualmente in scadenza di contratto con il club emiliano, che ha acceso la attenzioni del mercato. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore, prima del lockdown, era finito nel mirino di Monza e Reggina, due delle tre società in predicato di passare in Serie B il prossimo anno. In attesa di capire come finirà il campionato attuale questi interessamenti vanno registrati e non persi di vista”.