Calciomercato Reggina, l’indiscrezione di Serie B News: possibile il ritorno di Barreto

14 Aprile 2020 11:37

Calciomercato Reggina, l’obiettivo dichiarato della società è riportare in Calabria giocatori che hanno già vestito la maglia amaranto: la situazione su Edgar Barreto

I campionati italiani di calcio sono fermi per l’emergenza Coronavirus, ogni società si sta sfruttando questo momento di stop forzato per progettare il futuro. In casa Sampdoria sarà probabile rivoluzione, vista la deludente stagione e le prestazioni al di sotto delle aspettative di molti calciatori. Tra questi c’è anche l’esperto Edgar Barreto, che è in scadenza di contratto a giugno e sicuramente saluterà la Liguria. Il centrocampista è sceso in campo soltanto in due gare, collezionando in totale 89 minuti. Davvero troppo poco per uno che da anni veste la maglia blucerchiata ed in passato è stato punto fermo della Nazionale Paraguayana.

Un profilo del genere a parametro zero attirerà sicuramente le attenzioni di molti club, come riporta SerieBNews soprattutto per alcune squadre di Serie B che sognano la promozione: in prima fila ci sono Chievo Verona e Frosinone (sempre che non riesca ad accedere già quest’anno in Serie A), ma a sorpresa c’è anche la Reggina. Una soluzione romantica, visto che Barreto è stato uno degli eroi della banda di mister Mazzarri che ottenne la salvezza in massima serie nonostante i 15 punti di penalizzazione.

Il d.s. Massimo Taibi studia il colpo, da valutare sono soprattutto le condizioni fisiche di un mediano che negli ultimi tempi è stato martoriato dagli infortuni. Il profilo però corrisponde perfettamente al diktat del presidente Luca Gallo, che vorrebbe formare una squadra di reggini o calciatori che già in passato hanno dato tanto per la maglia amaranto. Certo, adesso l’attenzione è posta sull’emergenza sanitaria, nella speranza di poter tornare presto in campo, ma chissà che in futuro l’ipotesi non diventi una trattativa concreta…