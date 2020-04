L’Iniziativa dell’Associazione “Basta Vittime sulla SS106”: concorso online dal tutolo “una foto della Statale 106”

27 Aprile 2020 15:54

Non si arresta l’azione volta a sensibilizzare i cittadini sul grave problema della S.S.106 in Calabria

A causa delle restrizioni dovute al virus Covid-19 sono ancora in molti ad essere costretti a restare a casa. Comprendendo che ciò è difficile se fuori c’è una bella giornata di sole ed in casa ci si annoia le Associazioni “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” e “Capodanno in Paradiso – Giuseppe Trento” hanno deciso di realizzare un Concorso Online dal tutolo: un foto della Statale 106. Il regolamento prevede che possano partecipare solo ed esclusivamente concorrenti che risiedono in Calabria di ogni genere ed età. Ogni partecipante può inviare all’indirizzo e-mail info@bastavittime106.it o su WhatsApp al numero 351.1968424 una foto della Statale 106 com’è in questo particolare periodo. Ogni partecipante dovrà indicare il proprio nome e cognome, ed in più dovrà specificare in quale Comune è stata immortalata la Statale 106 nella foto inviata, inoltre, se gli autori lo desiderano a titolo facoltativo, possono accompagnare gli elaborati con una descrizione, un pensiero, una poesia, ecc. sempre sul tema della S.S.106 che verrà pubblicata insieme alla foto inviata. Tutte le foto verranno di seguito pubblicati sulla pagina Facebook dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” e quella che otterrà il maggior numero di Like (“mi piace”) risulterà vincitore ed otterrà come premio “La Calabria Nel Cuore”, il gioiello realizzato a mano dal Maestro Orafo Domenico Tordo: è un omaggio alla Calabria, a quella terra “dolce-amara”. In oro bianco e giallo accoglie un tripudio di diamanti che riempiono la Calabria, appunto, di quel senso di ricchezza che solo questa regione può donare a chi la vive…a chi la indossa. Tutte le foto dovranno essere inviate entro e non oltre sabato 9 maggio alle ore 20:00. Inoltre, tutte le foto pervenute saranno pubblicate domenica 10 maggio: la foto che otterrà il maggior numero di Like entro domenica 17 maggio alle ore 17:00 risulterà vincitrice. L’Associazione “Capodanno in Paradiso – Giuseppe Trento” a suo insindacabile giudizio assegnerà anche un Premio Speciale alla descrizione, al pensiero, alla poesia, ecc. più bella tra quelle inviate dai partecipanti insieme alle foto. L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” insieme all’Associazione “Capodanno in Paradiso – Giuseppe Trento” anche attraverso questa iniziativa, intendono cogliere l’occasione per rilanciare l’appello: Resta a casa– Andrà tutto bene. Siamo certi che insieme, uniti, ce la faremo.