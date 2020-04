30 Aprile 2020 11:09

Calabria, Stanza 101: “3 milioni di euro a sostegno degli studenti calabresi fuori sede, primo atto concreto ed efficace, grazie alla lungimiranza del consigliere FdI Giuseppe Neri”

“Esprimiamo tutto il nostro apprezzamento alla brillante iniziativa dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia che, alla prima occasione istituzionale utile (la seduta sul bilancio), hanno subito messo a segno un’azione utile ad alleviare i serissimi problemi economici dei tanti studenti calabresi fuori sede. Ben 3 milioni di euro sono stati impegnati per la costituzione di un fondo a loro sostegno e per alleviare questa condizione che li vede ancora bloccati, lontani dalle proprie famiglie, a causa delle misure disposte per contrastare l’emergenza Covid-19”. E’ quanto scrive in una nota Stanza 101 – Cenacolo Culturale Impertinente. “La proposta è stata formulata dal consigliere reggino di Fratelli d’Italia, Giuseppe Neri, rispondendo così ad una reale necessità di sostegno economico e sociale. Ora, però, tocca alla Giunta ed agli uffici competenti predisporre le procedure per un bando che proprio in virtù dell’emergenza Covid-19 deve necessariamente bruciare i tempi della burocratica macchina pubblica e privilegiare la tempestività e l’accesso alla misura di aiuto. Da valutare, inoltre, l’utilizzo di una parte di questi fondi, per organizzare una struttura dedicata al sostegno di eventuali rientri di studenti fuori sede che hanno necessità di tornare in Calabria ma che possono così essere “accompagnati” con le dovute misure di protezione sanitaria. Un buon esempio, questo della proposta in Consiglio regionale, di politica del fare da contrapporre a quella del dire. In territorio cittadino auspichiamo meno filmati autoreferenziali e più visione istituzionale ed amministrativa, specie per chi su queste situazioni di grave disagio ha approfittato per fare passerella elettorale in città, parlando troppo spesso di ciò che devono fare sempre altri e mai di quello che compete alle proprie funzioni. Ma questa è un’altra storia…”, conclude la nota.