12 Aprile 2020 18:44

Calabria, la Presidente Jole Santelli augura ai cittadini calabresi buona pasqua e invia loro un messaggio di speranza in un momento difficile

“Adesso servono un po’ di rinunce, ma non smetteremo mai a combattere e a credere nel senso di comunità e fratellanza”. E’ il messaggio della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che in un video pubblicato sui social rivolge gli auguri di buona Pasqua a tutti i cittadini calabresi. “La forza di un popolo non si misura dal numero di volte in cui è caduta, ma dalla capacità di rialzarsi”, ha sottolineato la Presidente.