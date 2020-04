Calabria, 49enne scomparso da cinque giorni: ricerche in tutta la Regione [FOTO E DETTAGLI]

23 Aprile 2020 15:48

Calabria, si chiama Raffaele Russo ed è scomparso da cinque giorni: la famiglia ha diffuso i dettagli e la foto del 49enne di Scalea (Cosenza)

Da cinque giorni a Scalea (provincia di Cosenza) non hanno più notizie di Raffale Russo. L’uomo di 49 anni è stato visto per l’ultima volta nella città di Torre Talao nella giornata del 18 aprile scorso, intorno alle ore 14. La figlia Nunziata ha chiesto aiuto alla trasmissione “Chi l’ha visto?” per ritrovarlo. Raffaele vive con la madre nella città dell’alto Tirreno calabrese è disabile, claudicante, stempiato, ha gli occhi castani e ha un tatuaggio sul posto.

Gli uomini della Compagnia dei carabinieri di Scalea, guidata dal capitano Andrea Massari, lo stanno già cercando da giorni, ma per il momento dell’uomo nessuna traccia. Le ricerche continuano in tutta la Calabria: “sto molto male – ha detto la figlia alla conduttrice di Rai 3 -, anche se non sono cresciuta con mi ha colpito molto questa cosa e sto soffrendo, soprattutto per mia nonna che ora è rimasta sola”.