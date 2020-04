Calabria, il saluto del presidente Tallini al Consiglio delle Autonomie Locali

20 Aprile 2020 15:29

Nel corso dei lavori del Consiglio delle Autonomie Locali (presieduto dal sindaco del Comune di San Demetrio Corone Salvatore Lamirata) che si è riunito oggi in videoconferenza per dare il parere obbligatorio sul bilancio della Regione, è intervenuto il Presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini, per rivolgere un saluto ai componenti del “Cal” e “attraverso voi – ha detto – un saluto cordiale a tutti i sindaci e agli amministratori locali della Calabria in prima linea anche in questa drammatica fase della nostra vita. Ai sindaci e agli amministratori comunali che si prodigano in uno straordinario impegno quotidiano, spesso a costo di innumerevoli sacrifici, sia la Regione che il Governo e il Parlamento hanno il dovere di riservare un’attenzione straordinaria”.